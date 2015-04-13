В этом году текст "Тотального диктанта" прочтет Дима Билан

Фото: M24.ru/Сергей Куксин

"Тотальный диктант" в Московском педагогическом государственном университете (МПГУ) прочитает Дима Билан, сообщает ТАСС.

Уже два года подряд университет становится местом проведения диктанта для всех желающих. Всего в МПГУ будет три "диктатора". К известному певцу присоединятся литературный критик и телеведущий Александр Архангельский и литературный критик Галина Юзефович.

Ранее сообщалось, что тотальный диктант в Москве в 2015 году можно будет написать в более чем сорока библиотеках столицы. Возможность написать диктант в библиотеке рядом с домом расширит число потенциальных участников и позволит практически всем москвичам принять участие в акции в поддержку грамотности и культуры речи.

Полный список библиотек, в которых можно написать диктант, можно посмотреть здесь.

Как подготовиться к тотальному диктанту

Напомним, "Тотальный диктант" в этом году состоится 18 апреля. Начало проведения акции в столице – 15 часов, сбор участников – в 14 часов. Диктант стартует одновременно на всех площадках столицы, всего в этом году их будет открыто более 100. Кроме того, "Тотальный диктант" – 2015 можно будет написать онлайн на сайте акции. Регистрация на площадки Тотального диктанта открыта с 7 апреля 2015 года.

Одним из чтецов диктанта в этом году станет популярный телеведущий и журналист Владимир Познер. Кроме Познера, диктант будут диктовать шоумен Антон Комолов, музыкант Алексей Кортнев, телеведущая Ольга Шелест, экс-"Мисс Вселенная" Оксана Федорова, а также теле- и радиоведущий Дмитрий Шепелев.