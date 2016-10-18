Штангиста Аухадова лишили серебряной медали ОИ-2012

Кадр из кидео телеканала "Москва 24"

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил Апти Аухадова серебряной медали Олимпиады 2012 года в Лондоне, сообщает пресс-служба комитета. Повторный анализ допинг-пробы российского тяжелоатлета показал наличие запрещенных препаратов.

Проба была взята во время летней Олимпиады 2012 года в Лондоне. Повторный анализ дал положительный результат на запрещенные препараты туринабол и дростанолон.

По поручению МОК Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) пересмотрит все результаты соревнований, в которых принимал участие Аухадов. Олимпийский комитет России должен обеспечить возвращение МОК медали и диплома, которыми был награжден спортсмен в Лондоне.

23-летний уроженец Чечни Апти Аухадов на Олимпиаде-2012 соревновался в весовой категории 85 килограммов, был чемпионом мира 2013 года, чемпионом Европы 2013 года и победителем Универсиады-2013 в Казани.

