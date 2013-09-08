МОК утвердил основные виды спорта на Олимпиаде 2020 года

Фото: ИТАР-ТАСС

Члены Международного олимпийского комитета проголосовали в воскресенье за 25 основных видов спорта, которые войдут в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио. В программе Олимпиады осталась борьба - вид спорта, который намеревались исключить из программы Игр.

В частности, это бадминтон, баскетбол, бокс, гребля на байдарках и каноэ, велоспорт, конный спорт, легкая атлетика, фехтование, футбол, тяжелая атлетика, гандбол, дзюдо, плавание, современное пятиборье, тхэквондо, большой и настольный теннис, стрельба, стрельба из лука, парусный спорт, волейбол.

Все 25 видов были рекомендованы на заседании исполкома МОК 12 февраля в Лозанне.

Сразу после завершения голосования по основным видам спорта начались финальные презентации международных федераций борьбы, бейсбола/софтбола и сквоша - претендентов на одно дополнительное место в программе Олимпийских игр 2020 и 2024 года.

Начало голосования по определению дополнительного вида спорта запланировано на 19.00 по московскому времени.

Напомним, что столицей летних Олимпийских игр 2020 года Токио стал накануне. Такое решение было объявлено по итогам голосования МОК в Буэнос-Айресе. Помимо столицы Японии на право проведения Игр претендовали Мадрид и Стамбул.

Организаторы Олимпийских игр 2020 года обещают, что она станет одной из самых компактных в истории: добраться до любого из олимпийских объектов участники и зрители смогут всего за 30 минут.