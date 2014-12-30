В праздники МОЭСК усилит контроль за линиями электропередачи и подстанциями

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В новогодние праздники Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) установит особый контроль за работой линий электропередачи, трансформаторных подстанций и прочих электросетевых объектов Москвы и области, сообщает пресс-служба компании.

С 31 декабря по 12 января МОЭСК организует во всех своих филиалах дополнительные круглосуточные дежурства персонала. Обеспечивать надежное электроснабжение горожан будут более 250 бригад и 400 единиц спецтехники. Все они уже приведены в полную готовность.

В пресс-службе отмечают, что перед новогодними праздниками проведена проверка качества системы оповещения МОЭСК, средств телемеханики, связи, устройств для определения мест повреждений линий. Усилена охрана энергообъектов.

Компания организовала взаимодействие своих сотрудников с пожарными частями МЧС России, а также уточнила порядок работы с территориальными подразделениями ФСБ и МВД России, органами исполнительной власти.

Для потребителей МОЭСК круглосуточно работает единый номер "Светлой линии", по которому можно сообщить о проблемах или ЧП, связанных с подачей электроэнегии: 8 (800) 700-40-70.