Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Электроэнергия

30 декабря 2014, 21:04

В праздники МОЭСК усилит контроль за линиями электропередачи и подстанциями

МОЭСК электроэнергия подстанции линии электропередачи

Фото: ТАСС / Сергей Фадеичев

В новогодние праздники Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) установит особый контроль за работой линий электропередачи, трансформаторных подстанций и прочих электросетевых объектов Москвы и области, сообщает пресс-служба компании.

С 31 декабря по 12 января МОЭСК организует во всех своих филиалах дополнительные круглосуточные дежурства персонала. Обеспечивать надежное электроснабжение горожан будут более 250 бригад и 400 единиц спецтехники. Все они уже приведены в полную готовность.

Ссылки по теме

В пресс-службе отмечают, что перед новогодними праздниками проведена проверка качества системы оповещения МОЭСК, средств телемеханики, связи, устройств для определения мест повреждений линий. Усилена охрана энергообъектов.

Компания организовала взаимодействие своих сотрудников с пожарными частями МЧС России, а также уточнила порядок работы с территориальными подразделениями ФСБ и МВД России, органами исполнительной власти.

Для потребителей МОЭСК круглосуточно работает единый номер "Светлой линии", по которому можно сообщить о проблемах или ЧП, связанных с подачей электроэнегии: 8 (800) 700-40-70.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать