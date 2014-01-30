На портале МОЭСК запущен сервис "Электронная заявка"

Фото: ИТАР-ТАСС

"Московская объединенная электросетевая компания" (МОЭСК) запустила на своем сайте сервис "Электронная заявка", который позволит ускорить процесс присоединения к электросетям и сократить количество визитов клиентов в офисы компании.

С помощью сервиса заявитель может не посещая офис подавать документы, а также получать информацию об основных этапах обработки заявки, говорится на сайте компании.

Кроме того, на портале запущена обновленная версия "Личного кабинета", в которой улучшена защита персональных данных и предусмотрена подача документов не только на первичное технологическое присоединение, а сразу на несколько услуг: временное подключение, увеличение, переоформление, подтверждение, перераспределение мощности, а также на выдачу дубликатов документов.

Пользователь также сможет в режиме реального времени получать актуальные сведения об основных этапах обработки его заявки: информацию о дате ее поступления и регистрационном номере, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом присоединении и приеме (подаче) напряжения и т.д.