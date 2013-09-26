Оборудование для обслуживания объектов энергетики зимой готово - МОЭСК

Фото: ИТАР-ТАСС

Московская объединенная электросетевая компания (МОЭСК) полностью укомплектована оборудованием для обслуживания объектов ЖКХ на осенне-зимний сезон 2013-2014 годов, сообщает пресс-служба компании.

"Во всех филиалах компании сформирован резерв оборудования и материалов для аварийно-восстановительных работ в зимний период. Оперативный и ремонтно-эксплуатационный персонал полностью укомплектован необходимым инвентарем, такелажем и горюче-смазочными материалами", - говорится в опубликованном в четверг сообщении.

Кроме того, в распоряжении московских энергетиков есть спецтехника и резервные источники электроснабжения, в том числе передвижные электростанции. Автопарк МОЭСК насчитывает свыше 3,5 тысячи транспортных средств.

Ранее сообщалось, что московские коммунальщики также готовы к любым сюрпризам погоды, в том числе к выпадению мокрого снега в сентябре. По словам заммэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, в случае необходимости коммунальщики готовы в любой момент вывести технику на дороги, чтобы убрать обледенение. Коммунальные службы, машины и другая техника прошли полную проверку перед наступлением холодов.

Готовы к предстоящему осенне-зимнему сезону и электросети Новой Москвы. Работы выполняются по графику, без опозданий, сообщает пресс-служба МОЭСК. Электроснабжение осуществляют Троицкий, Московский, Наро-Фоминский, Подольский и Одинцовский районы электрических сетей.

По прогнозам синоптиков, всю неделю в столичном регионе будет облачно, пройдут дожди, местами сильные. Ночные температуры в конце недели будут колебаться от -1 до +4.