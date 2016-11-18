Почти 1,5 тысячи километров электросетей восстановили в Подмосковье

Более 1,4 тысячи километров сетей восстановили энергетики после ледяного дождя в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".

Сотрудники Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) восстановили 750 километров сетей и перетянули порядка 670 километров. Также поставили 350 опор и убрали около 27 тысяч деревьев.

Более тысячи человек продолжают устранять последствия непогоды. Наиболее сложной остается ситуация в садовых товариществах, коттеджных поселках и в Дмитровском районе, где без электричества остаются восемь домов. В работе задействовано 327 единиц техники.

К предстоящему ухудшению погоды в выходные специалисты МОЭСК подготовили 50 передвижных электростанций.

Из-за сильных осадков на прошлой неделе было нарушено энергосбережение в западном и северном районах Подмосковья. Ледяной дождь затронул территорию более 10 тысяч километров. Обледеневшие деревья падали на линии электропередач и повторно обрывали сети.

В Дмитровском районе ситуация была наиболее напряженная. Более 300 домов оставались без света и воды около шести дней.