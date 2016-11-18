Почти 1,5 тысячи километров электросетей восстановили в Подмосковье

Фото: ТАСС/Александр Колбасов
Более 1,4 тысячи километров сетей восстановили энергетики после ледяного дождя в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".
Сотрудники Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) восстановили 750 километров сетей и перетянули порядка 670 километров. Также поставили 350 опор и убрали около 27 тысяч деревьев.
Более тысячи человек продолжают устранять последствия непогоды. Наиболее сложной остается ситуация в садовых товариществах, коттеджных поселках и в Дмитровском районе, где без электричества остаются восемь домов. В работе задействовано 327 единиц техники.
К предстоящему ухудшению погоды в выходные специалисты МОЭСК подготовили 50 передвижных электростанций.
В Дмитровском районе ситуация была наиболее напряженная. Более 300 домов оставались без света и воды около шести дней.