11 февраля 2014, 19:40

Экономика

К 2018 году восстанавливать электроснабжение будут за 47 минут

Фото: ИТАР-ТАСС

К 2018 году МОЭСК планирует снизить время восстановления электроснабжения в "старых" границах Москвы до 47 минут, сообщил генеральный директор компании Петр Синютин.

На территории Новой Москвы электроснабжение планируют восстанавливать не более чем за 112 минут.

Сейчас время восстановления на территории "старой" Москвы составляет 50 минут.

Петр Синютин добавил, что на данный момент основными задачами инвестиционной программы компании является обновление оборудования, необходимого для достаточного, надежного, бесперебойного энергоснабжения потребителей.

