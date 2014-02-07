На юго-западе Москвы началось строительство новой ЛЭП

Фото: ИТАР-ТАСС

На юго-западе Москвы началось строительство кабельной линии электропередач.

Это позволит выработать дополнительную мощность и повысить качество электроснабжения Южного и Юго-Западного округов, говорится на сайте столичного стройкомплекса.

"Строители приступили к прокладке кабельной линии 220 кВ "ТЭЦ-20 - Кожевническая 1, 2" протяженностью 7 км", - уточняется в сообщении.

Трасса высоковольтной линии пройдет через районы Академический, Гагаринский, Донской и Даниловский, от электростанции ТЭЦ-20 до начала Кожевнической улицы.

Новую кабельную линию проложат как открытым, так и закрытым способом.

Она должна также обеспечить возможность технологического присоединения новых потребителей.