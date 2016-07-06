Форма поиска по сайту

06 июля 2016, 19:55

Экономика

Новое мобильное оборудование обеспечит Москву электроэнергией в случае ЧП

Фото: пресс-служба МОЭСК

Новые мобильные комплектные распределительные устройства (МКРУ) смогут обеспечить электроснабжением целый микрорайон Москвы. Об этом сообщает пресс-служба МОЭСК.

Компания приобрела два таких комплекса.

В аварийных случаях устройства можно будет оперативно доставить к месту происшествия, чтобы заменить вышедшее из строя оборудование подстанции на период проведения ремонта.

Устройство позволяет в короткие сроки подключить потребителей электроэнергии по временной схеме на любое время. Сейчас МКРУ базируются на подстанциях "Новобратцево" и "Фили".

Кроме того, МОЭСК приобрела мобильный ситуационно-аналитический центр, предназначенный для информационной поддержки руководства предприятия, в том числе при устранении нештатных ситуаций и аварий.

