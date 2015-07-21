Читатели m24.ru нашли ошибки в графике отключения горячей воды

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В редакцию m24.ru обратился житель Богородского района столицы Денис Александрович. По его словам, 21 июля по адресу: Ивантеевская улица, дом № 20 отключили горячее водоснабжение. При этом на официальном сайте МОЭК указаны даты отключения с 10 по 19 августа. В подъездах по указанному адресу не было объявлений об отключении воды.

Как сообщили m24.ru в пресс-службе МОЭК, работы по подготовке объектов теплоснабжения в Богородском районе начались раньше запланированного срока по техническим причинам.

"О переносе даты начала отключения горячей воды МОЭК уведомил управляющую компанию, которая должна была информировать об этом жителей обслуживаемых домов. К сожалению, изменение не было оперативно отражено в графике отключений на сайте МОЭК, в связи с этим компания приносит жителям дома свои извинения", – пояснили в компании.

МОЭК обращает внимание москвичей на возможные изменения в графике отключений и напоминает, что информацию по вопросам отопления и горячего водоснабжения можно получить круглосуточно по телефону: 8 (495) 662-50-50.

"Москва в цифрах": Профилактические отключения горячей воды

Ранее m24.ru сообщало, что в столице заработал бесплатный SMS-сервис, благодаря которому москвичей предупреждают об отключении горячей воды. Чтобы заранее получить уведомление, нужно отправить на номер 7377 сообщение с текстом ГОР ВОДА П (сообщение бесплатное).

Период оповещения нужно выбрать самому. Так, извещение может прийти за день, неделю или за месяц до начала профилактики. Сейчас на уведомления подписались уже свыше 30 тысяч москвичей.

Кроме того, уточнить сроки отключения горячей воды по конкретному адресу можно с помощью мобильных приложений "Госуслуги Москвы" и "ЖКХ Москвы" или на портале открытых данных.

Плановые отключения горячей воды прошли более чем в половине московских зданий. Продолжительность отключений потребителей от горячего водоснабжения в Москве не превышает 10 дней. В этом году почти в полутора тысячах зданий применяются сокращенные сроки отключения - от одного до девяти дней.