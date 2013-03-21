Газпром готов заплатить за МОЭК 100 миллиардов рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Москва на следующей неделе может выставить на продажу свои теплоснабжающие структуры, в том числе Московскую объединенную энергетическую компанию. Купить актив за 100 миллиардов рублей готов "Газпром энергохолдинг".

Если сделка состоится, часть котельных МОЭК будет закрыта, что позволит холдингу загрузить ТЭЦ подконтрольной ему "Мосэнерго".

26 марта столичные власти должны объявить о приватизации МОЭК, владеющей теплосетями столицы, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник. По словам источника, на торги единым лотом будет выставлен весь пакет акций компании, принадлежащий правительству Москвы (90% акций), а также теплоэнергетические активы, которые город еще не внес в уставный капитал компании.

Единственным серьезным претендентом на приобретение МОЭК уже много лет является "Газпром энергохолдинг" (ГЭХ). Но при Юрии Лужкове договориться с Москвой ГЭХ не удавалось. Наиболее интересным для ГЭХ энергоактивом столицы являлись теплосети, необходимые для транспорта тепла с ТЭЦ "Мосэнерго" потребителям Москвы.

Между тем самостоятельно холдинг профинансировать сделку не сможет, потребуется брать заем. Источник полагает, что заем будет сделан материнской компанией, а затем Газпром предоставит эти средства ГЭХ.

Кроме того, есть риск, что аукцион признают несостоявшимся, поскольку вряд ли кто-то, кроме ГЭХ, будет участвовать. Претендент на покупку должен внести залог в 10% от начальной цены — около 10 миллиардов рублей.

По словам источника, после приобретения МОЭК ГЭХ уже до конца года может закрыть 6 – 7 котельных, а в целом ТЭЦ могут покрыть мощность около 22 котельных МОЭК (всего их 138).