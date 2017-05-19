Отопление отключат во всех жилых домах Москвы к вечеру 19 мая

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

В 90 процентах жилых домов столицы уже отключили отопление, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Московскую объединенную энергетическую компанию.

Энергетики переведут все системы теплоснабжения на летний режим работы до конца дня.

Ранее сообщалось, что МОЭК начал отключать отопление в столичных домах из-за благоприятного метеопрогноза.

До 22 мая последовательно отключат промышленные, административные, жилые здания, школы, детские сады и лечебные учреждения.

Также с 22 мая в городе начнут отключать горячую воду. Подробный график отключений для каждого дома можно посмотреть на сайте Московской объединенной энергетической компании.