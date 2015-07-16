Более чем в 50% столичных зданий проведены плановые отключения горячей воды

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Плановые отключения горячей воды прошли более чем в половине московских зданий, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании.

Собеседник агентства отметил, что продолжительность отключений потребителей от горячего водоснабжения в Москве не превышает 10 дней. По его словам, в этом году почти в полутора тысячах зданий применяются сокращенные сроки отключения - от одного до девяти дней.

"В 5 тысячах 59 зданиях, в том числе в 2 тысячах 982 жилых домах, на время проведения ремонтно-профилактических работ горячая вода в 2015 году не отключается", - подчеркнул представитель МОЭК.

Ранее m24.ru сообщало, что в столице заработал бесплатный SMS-сервис, благодаря которому москвичей предупреждают об отключении горячей воды. Чтобы заранее получить уведомление, нужно отправить на номер 7377 сообщение с текстом ГОР ВОДА П (сообщение бесплатное).

Период оповещения нужно выбрать самому. Так, извещение может прийти за день, неделю или за месяц до начала профилактики. Сейчас на уведомления подписались уже свыше 30 тысяч москвичей.

Кроме того, уточнить сроки отключения горячей воды по конкретному адресу можно с помощью мобильных приложений "Госуслуги Москвы" и "ЖКХ Москвы" или на портале открытых данных.