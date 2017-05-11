Форма поиска по сайту

11 мая 2017, 09:44

Город

Отопление включили во всех жилых домах Москвы

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Тепло поступило во все жилые дома и объекты социальной сферы Москвы, включая ТиНАО, сообщает пресс-служба "Московской объединенной энергетической компании".

К подаче тепла компания и ее дочернее общество "ТСК Мосэнерго" приступили вечером 9 мая в соответствии с факсограммой, полученной от столичного правительства в связи с похолоданием. К 22:00 10 мая работы были завершены.

Отмечается, что если в конкретном жилом здании по-прежнему нет отопления, это может быть связано с состоянием внутридомовых коммуникаций, за эксплуатацию которых отвечает управляющая организация.

Чтобы решить проблему, нужно обратиться в управкомпанию, обслуживающую дом, а также позвонить по телефону круглосуточной "горячей линии" МОЭК.

Подачу тепла в 71 тысяче зданий, в числе которых около 33 тысяч жилых домов, отключили в начале мая. Однако из-за похолодания было решено возобновить подачу тепла.

МОЭК также перенесла дату начала профилактических отключений горячей воды с 10 на 15 мая 2017. В компании отметили, что во время 10-дневных отключений будут проводиться профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах.

МОЭК отопление

Главное

