Горячую воду в Москве начнут отключать с 10 мая

Отключать горячую воду в столице начнут с 10 мая

Отключения горячей воды в Москве начнутся 10 мая, сообщает пресс-служба Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).

Летние профилактические работы пройдут в 12 районных, 11 квартальных тепловых станций и 80 малых котельных и почти в 10 тысячах тепловых пунктов.

В ходе работ проведут гидравлические и температурные испытания тепловых сетей общей протяженностью 15,5 тысячи километров. Также планируется переложить почти 189 километров теплосетей.

Горячую воду в столице не отключают более, чем на 10 дней. Так, в 284 зданиях, в том числе в 141 жилом доме горячее водоснабжение отключат на срок от одного до девяти дней.

Почти в шести тысячи домов отключений производится не будет. В МОЭК отметили, что мероприятия по подготовке к следующему отопительному периоду завершатся до 25 августа.

Напомним, раньше горячее водоснабжение отключали на 24 дня, потом на 14, а в последние годы максимальный срок отключения составляет 10 дней.

Отметим, в прошлом году в столице заработал бесплатный SMS-сервис, благодаря которому москвичей предупреждают об отключении горячей воды.