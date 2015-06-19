37-й Московский кинофестиваль: что, где, когда необходимо увидеть

На целую неделю Москва превратится в мировую столицу кино: с 19 по 26 июня здесь пройдет 37-й Московский международный кинофестиваль. Он по праву считается одним из из старейших в мире: впервые он был проведен в 1935 год, а его председателем был Сергей Эйзенштейн. Нынешнее жюри 37-го фестиваля возглавит французский режиссер Жан-Жак. Помимо него, оценивать киноновинку будут сценарист Фред Брайнерсдорфер, актриса Жаклин Биссет, режиссер Алексей Федорченко и продюсер Эндрю Вайна.

В этом году в основной конкурс ММКФ вошли 12 картин. Россию в конкурсной программе представляют три фильма: "Орлеан" Андрея Прошкина, анимационно-игровая картина Ирины Евтеевой "Арвентур", а также "Милый Ханс, дорогой Петр" Александра Миндадзе. Однако назвать чисто российской последнюю ленту нельзя: она снята на немецком языке совместно с Германией и Великобританией. Также свои работы на ММКФ представят Франция, Финляндия, Сербия, Испания, Болгария, Япония, Иран и Ливан.

Российские актеры и режиссеры рассказали m24.ru, чего они ждут от фестиваля и что им кажется наиболее интересным в программе конкурса.

Борис Грачевский

"Конечно же, я ожидаю от этого кинофестиваля победы нашей картины. Наверное, это самое главное ожидание. Но мне трудно выделить какой-то один фильм, я думаю, они все достойны внимания".

Игорь Петренко

"Сейчас я нахожусь в экспедиции и, к сожалению, не смогу присутствовать на кинофестивале. Но, думаю, что все будет как всегда – очень красочно, феерично, красиво. Уверен, что будет много хороших фильмов, знаю, что предоставят отличные зарубежные ленты. Для меня кино не имеет границ! Это искусство, поэтому трудно выбрать что-то одно".

Иосиф Райхельгауз

"Я совершенно равнодушен к этому фестивалю. У меня есть ощущение, что он становится предсказуемым, слишком официальным. Когда-то, когда это все только начиналось, это был огромный прорыв, азарт, удовольствие! Мы смотрели фильмы великих мастеров, большое кино. А сейчас все стандартизировалось, поэтому я равнодушен".

Марк Розовский

К сожалению, попасть на показы ММКФ у меня не получится – много работы в театре, две премьеры, из-за которых я очень занят. Кроме того, я не очень интересуюсь нынешним кино. Сегодня в нем практически нет искусства. Конечно, есть и замечательные картины, но они не доходят до широкой публики.

Юлия Пересильд

"Знаю, что на фестивале в этом году будут показаны фильмы немецкого режиссера Райнера Фассбиндера. Одна из программ называется "Вокруг Фассбиндера". С удовольствием бы посмотрела его фильмы".

Любовь Тихомирова

"К сожалению, я улетаю на следующий день после открытия, поэтому не смогу увидеть фильмы из основной программы. Но буду рада посетить церемонию открытия и премьеру фильма "Тотем Волка" Жан-Жака Анно".

Напомним, что наибольший интерес у зрителей вызывают три российские картины, представленные на смотре: "Орлеан", "Арвентур", "Милый Ханс, дорогой Петр".

Фильм Андрея Прошкина "Орлеан" погрузит зрителей в жизнь провинциального российского города. Будни тут однообразны и текучи, как кисель, отличить один день от другого практически невозможно. Вдруг в городе появляется таинственный мужчина, называющий себя экзекутором. Он вломится в жизни всех героев и кардинально их изменит. Главные роли в ленте сыграли Виктор Сухоруков, Виталий Хаев и Елена Лядова, которую публика привыкла видеть в картинах Андрея Звягинцева. Фильм снимался в Крыму, а его проект в прошлом мае был представлен в Каннах в рамках программы Российского павильона.

Анимационно-игровая лента "Арвентур" Ирины Евтеевой делится на две автономные части. Первая – о Петербурге 1921 года и живописи, она базируется на одном из рассказов Александра Грина, а вторая восходит к притче о Художнике и Императоре.

"Милый Ханс, дорогой Петр" – фильм режиссера Александра Миндадзе. 1939 год, СССР, предчувствие войны. Русский и немецкий специалист работают вместе на заводе. Лента рассказывает о непростых отношениях мужчин, в которых недоверие друг к другу позже сменяется дружбой.

Всего в конурсной программе будет представлено 12 картин, а в документальном конкурсе, как и годом ранее, будет 7 фильмов. Ленты можно увидеть на в кинотеатрах «Октябрь», "Илюзион", ЦДК и Доме Кино. С подробным расписанием фестиваля можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

