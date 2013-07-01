"Огонек": В России наблюдается бум исторических реконструкций

"Лучше, пока не поздно, сделать прививку"



В России — вспышка менингита. В больницы девяти районов страны поступают и дети, и взрослые с подозрением на эту болезнь

"Историю войны сделали символом веры"

Очередная депутатская инициатива за "неправильные" исторические взгляды обещает тюрьму. Какая часть нашего прошлого может оказаться вне закона, выяснял "Огонек"

Два в одном и три версии

Заявление Владимира Путина об объединении Высшего арбитражного суда (ВАС) и Верховного суда (ВС), прозвучавшее на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, стало сюрпризом для всех и породило множество предположений и толкований. "Огонек" разбирался в версиях

Парикмахерская для поросят

Мировой политический сезон отмечен всеобщим раздражением

Залихватская история беглого контрактника АНБ Эдварда Сноудена, вобравшая в себя как будто сразу несколько известных голливудских сюжетов, стала ярким завершением мирового политического сезона – 2012/13. Пафос и циничный расчет, фарс и драма перемешаны здесь очень густо. Символом же происходящего эту эпопею делает ее безнадежная неоднозначность. Мнения о Сноудене полярны и непримиримы: для одних герой гражданского общества, бросивший вызов левиафану-государству, для других банальный предатель — то ли чей-то агент, то ли очередной Герострат. Обе позиции аргументированы, переубедить сторонников каждой из них невозможно.

Тревожное лето

На склоне июня перечень сюжетов, вызывающих серьезную российскую озабоченность, пополнился новой позицией — политики и эксперты заговорили о тревожных перспективах "обезоруживающего удара". О чем идет речь, пытался понять "Огонек"

Каким будет прошлое

Дмитрий Губин — об идеальном учебнике истории

Беспорядки по расписанию

Политические беспорядки в Киргизии в весенне-летний сезон не новость. Но в этом году есть особенности: волнения впервые охватили побережье знаменитого курорта — озера Иссык-Куль. А их апогей пришелся на день, когда парламент начал обсуждать вопрос о выводе из страны авиабазы США, что в 25 километрах от Бишкека

Братская помощь

Пока американские спецслужбы и журналисты всех стран ловят Эдварда Сноудена, а мир обсуждает, как нехорошо за всеми шпионило ЦРУ, стоит напомнить: мы сами впустили Большого брата в свою личную жизнь. Причем сделали это по доброй воле

Все по-настоящему

Еще совсем недавно увлеченность историческими реконструкциями воспринималась у нас как экзотика. Но сегодня выясняется, что это уже не так: в процесс погружены тысячи людей по всей стране, необычное хобби заставляет не только тратить, но и зарабатывать деньги — возникла целая индустрия, которая обеспечивает постоянно растущий спрос. В конце июня в Москве был установлен рекорд: в Международном фестивале "Времена и Эпохи" приняли участие 222 тысячи человек, а Россия вошла в число мировых лидеров по проведению подобных мероприятий. Феномен изучал "Огонек"

Оборона дома Зубова

Команда Российского института истории искусств (РИИИ) готова драться с Минкультом за свой статус и за графский особняк

"Город никто не может контролировать"

Отобраны команды финалистов, которые будут представлять проекты устройства нового парка в историческом центре Москвы — Зарядье. Социолог Саския Сассен, входившая в команду отборщиков, объяснила "Огоньку", почему среднему классу плохо в современном городе



Игра в неправду

Российские премьеры на 35-м Московском кинофестивале интересны не тем, что в них есть, а тем, что в них — при заданных условиях — могло бы быть

Время жатвы

В Петербурге — белые ночи. Зенит года. Иванов день. Праздник на Лысой горе. Это особый сезон

Вообще говоря, если следовать науке, никаких белых ночей в Петербурге на самом деле и нет. Как атмосферное явление они свойственны пространству севернее Выборга и Лодейного Поля. То есть и в Хельсинки, и в Стокгольме, и особенно в Мурманске ночи куда белее, чем в Питере. Но знамениты именно питерские белые ночи — особый сезон. Лев Лурье, историк

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