ММА признали официальным видом спорта

Смешанные единоборства (ММА) признаны официальным видом спорта. Такое решение было принято 26 сентября на заседании специальной комиссии Министерства спорта.

Союз ММА подал заявку на признание вида спорта официальным и получил государственную регистрацию. Теперь союз сможет проводить соревнования под эгидой объединения на территории России, сообщает "Чемпионат.ком".

Отметим, что союз ММА возглавляют Федор Емельяненко и Вадим Финкельштейн. Емельяненко является живым символом ММА и одним из самых популярных спортсменов России.

ММА

"Mixed martial arts" ("смешанные единоборства" - пер. с англ.) - один из видов единоборств, стремительно набирающий популярность. Несмотря на часто употребляющееся название "бои без правил", таковыми ММА не является. В ММА запрещены укусы, удары в пах, затылку и позвоночнику, тычки в глаза, а также захват малых суставов, например, пальцев рук.

В России самым популярным единоборцем является знаменитый Федор Емельяненко. Популярность Федора настолько велика, что позволяет считать его одной из главных легенд этого вида спорта всех времен мирового масштаба. В настоящий момент Емельяненко завершил карьеру, добившись впечатляющего результата - 33 победы при 4 поражениях. Причем, одно из поражений было, мягко говоря, спорным, а два из четырех - явились следствием перехода Емельяненко в UFC - "восьмиугольник" - самый популярный вид ММА на территории США.

