Названо имя противника Федора Емельяненко

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Знаменитый российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко узнал имя своего соперника по бою, который состоится 31 декабря в Японии. Им стал молодой спортсмен из Индии Джайдип Сингх, сообщает "Р-Спорт".

Сингх перешел в ММА из кикбоксинга и является характерным представителем "бьющих" бойцов. В поединках по правилам ММА он еще ни разу не проигрывал, одержав две победы.

Показатели Федора в настоящее время – 34 победы и 4 поражения. Причем три проигрыша Емельяненко потерпел уже на закате своей карьеры.

Старший Емельяненко не выступал несколько лет. Сейчас он готовится к предстоящему поединку на базе в Старом Осколе. 25 декабря Емельяненко вылетит в Японию.

Напомним, Федор Емельяненко считается одним из лучших (если не лучшим) бойцов в истории смешанных единоборств.