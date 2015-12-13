МГСУ выиграл чемпионат студенческой лиги ММА

Фото: Анастасия Ткач

Спортсмены Московского государственного строительного университета выиграли чемпионат Студенческой лиги ММА. Соревнования прошли в рамках спортивного фестиваля "ВСпорте Фест 2015".

Команду каждого вуза представляли трое спортсменов в весовых категориях до 65,8; 77,1 и 93 килограммов.

Второе место заняли бойцы РГУНГ имени Губкина, а третьими стали атлеты из Академии имени Тимирязева.

Участники состязаний по воркауту поборолись за право получить приглашения на финал Кубка мира по этому виду спорта.

Между поединками выступили лучшие студенческие команды столицы по черлидингу и прошли показательные выступления по акробатическому рок-н-роллу.

Кроме того, в ходе праздничного вечера состоялась церемония вручении премии "ВСпорте". Ее присуждают за заслуги и вклад в развитие и продвижение физической культуры и спорта.