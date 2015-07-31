По МКЖД будут ходить поезда с туалетами и Wi-Fi

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Для Малого кольца Московской кольцевой железной дороги закупят 165 вагонов. Конкурс их на поставку размещен на сайте госзакупок.

В поездах, которые будут ходить по МКЖД, будет от 5 до 10 вагонов. Внутри будет работать Wi-Fi и кондиционеры, а также видеонаблюдение. В вагонах, расположенных в начале и конце поезда, должны быть предусмотрены места для инвалидов и туалеты.

Движение по Малому кольцу железной дороги планируют запустить в сентябре 2016 года. Возможно, поезда будут ходить круглосуточно. Станции МКЖД будут находиться в шаговой доступности от метро.

Планируется, что оплатить проезд можно будет картой "Тройка", также будут действовать билеты 90 минут. В течение 15 минут после выхода из метро пассажир сможет пересесть на МКЖД бесплатно, после будет взиматься плата как за новую поездку