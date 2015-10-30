Шумозащитные экраны установят на некоторых участках МКЖД

Фото: m24.ru

Для комфорта жителей домов возле Малого кольца железной дороги в Москве на некоторых участках установят шумозащитные экраны, сообщил журналистам генеральный директор МКЖД Алексей Зотов.

По его словам, была сделана шумовая карта кольца, власти рассмотрели все критические зоны, где и будут установлены экраны. При этом он отметил, что шума много не будет, так как электровозы будут ходить по безстыковым путям и не будут стучать, передает ТАСС.

Напомним, что Малое кольцо МЖД планируют связать с шестью линиями метро и восемью радиальными железнодорожными направлениями. Проект реконструкции предполагает строительство транспортно-пересадочных узлов, включая те, которые обеспечат пересадку пассажиров с радиальных линий метро и с действующих линий железной дороги.

Им смогут пользоваться до 300 миллионов человек в год, что сопоставимо с пассажиропотоком метрополитена.

Запуск полноценного движения поездов по Малому кольцу МЖД намечен на сентябрь 2016 года. При этом тестовый запуск состоится уже в декабре текущего года.