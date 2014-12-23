Поезда будут ходить по Малому кольцу МЖД каждые шесть минут

По малому кольцу МКЖД можно будет проехать за 1,5 часа

Интервал движения поездов на Малом кольце Московской железной дороги составит шесть минут. Основные работы по реконструкции МКЖД планируется завершить в ноябре 2015 года, сообщил журналистам директор представительства ГУП "Управляющая компания "Трансюжстрой" Олег Юзак.

Юзак напомнил, что исторически это кольцо было грузовым, поэтому перед пуском по нему пассажирского движения потребуется выполнить ряд работ по его реконструкции.

"Помимо прочего, все 54 километра кольца будут электрифицированы. Для этого выполняются работы по контактной сети. Также будет применено новое устройство по микропроцессорной централизации, что позволит сократить график движения поездов до шести минут", - цитирует Юзака Агентство "Москва".

Кроме того, по словам Юзака, на МКЖД будут внедряться новые средства связи - они позволят обеспечить устойчивый контакт между машинистом, диспетчером и дежурным по станции.

Как ранее сообщало M24.ru, наземное метро полноценно заработает на МКЖД в 2016 году. Московские власти не собираются откладывать запуск пассажирского движения по МКЖД из-за экономической ситуации.

Проект реконструкции МКЖД предполагает строительство 31 станции и транспортно-пересадочного узла, включая 22 ТПУ, обеспечивающих пересадку с радиальных линий метро, а также с действующих линий железной дороги.

"Москва в цифрах": МКЖД - легкое метрокольцо

30 декабря 2014 года московский метрополитен должен выбрать оператора, который будет обслуживать пассажирское движение МКЖД. Конкурс на 58 млрд рублей был объявлен еще в декабре прошлого года. Но он несколько раз откладывался. В конкурсе будет участвовать филиал ОАО "РЖД" - дирекция скоростного сообщения. Заявку также планирует подать ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания".

M24.ru ранее сообщало, что по МКЖД могут пустить поезда "Ласточка" без тамбуров. Каждый состав будет перевозить до 1250 пассажиров. Поезда должны развивать максимальную скорость 120 км в час и проезжать в тоннеле до 1 км, не снижая темпов. В салонах будет работать кондиционер, wi-fi, сотовая связь, установят электрические розетки для зарядки гаджетов и мусорные баки у дверей. В вагонах оборудуют мониторы, на которые будет выводиться информация о том, где проезжает поезд, и реклама.

Время и дата поездки, температура за окном, ближайшая остановка и количество свободных туалетов будут сообщать пассажирам бегущей строкой. В головном вагоне электрички должны быть места для инвалидов и сопровождающих, а на протяжении всего состава - устройства для посадки-высадки колясочников.