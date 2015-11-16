Решение о строительстве станции "Пресня" примут после запуска МКЖД

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Решение о строительстве станции "Пресня" на Малом кольце железной дороги будет принято после запуска движения по магистрали, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на генерального директора МКЖД Алексея Зотова.

"При проектировке кольца закладывается возможность строительства пассажирской станции "Пресня", однако решение о ее возведении будет принято только после запуска движения по кольцу", – сказал он.

Зотов также добавил, что окончательное решение о строительстве станции будет зависеть от пассажиропотока на этом участке.

"Мы проведем исследование и просчитаем пассажиропоток. Если по итогам этих расчетов станет понятно, что горожанам здесь нужна станция – мы построим ее, благо проектные и технические возможности у нас будут", – пояснил гендиректор МКЖД.

По его словам, реконструкция Малого кольца железной дороги выполнена на 75 процентов. График строительных работ идет по плану.

Помимо строительства железнодорожного полотна, вдоль МКЖД буду возведены новые объекты энергетической инфраструктуры, построены пять точек отстоя для подвижного состава и налажена работа двух ремонтных депо.

Станцию "Пресня" планировали построить под землей, как и другие две станции МКЖД – "Лефортово" и "Белокаменная". Чтобы попасть к этим станциям нужно будет пройти 250-300 метров. Для пассажиров собираются разработать специальную навигацию – указатели, электронные табло, напольные и наземные знаки.

Отметим, движение по малому кольцу в тестовом режиме запустят в конце 2015 года, а регулярное сообщение начнется в 2016 году. Всего на МКЖД будет 31 станция. Запуск пассажирского движения по МКЖД позволит соединить метро с железной дорогой, и появится около 30 новых маршрутов общественного транспорта.