Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября 2014, 09:48

Наука

Взорвавшаяся при запуске ракета Antares была уничтожена умышленно

"Утро": Ракету Antares уничтожили из-за сбоя на старте сами операторы

Американская ракета Antares была уничтожена по команде с земли, сообщает компания-производитель космических аппаратов Orbital Sciences.

По версии компании, операторы, руководившие запуском, зафиксировали критическую неполадку и приняли решение взорвать ее для того, чтоб избежать возможных жертв.

Напомним, 29 октября на американском космодроме Wallops взорвалась ракета-носитель Antares, а вместе с ней и грузовой корабль, перевозивший провизию для экипажа МКС.

В NASA уверяют, что инцидент не повлияет на жизнедеятельность экипажа, поскольку на станции сохраняется большой запас воды, кислорода, продуктов и топлива. Следующий грузовик отправится на МКС в декабре.

МКС ракеты космодромы чп жизнь в мире самоподрывы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика