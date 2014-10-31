Взорвавшаяся при запуске ракета Antares была уничтожена умышленно

"Утро": Ракету Antares уничтожили из-за сбоя на старте сами операторы

Американская ракета Antares была уничтожена по команде с земли, сообщает компания-производитель космических аппаратов Orbital Sciences.

По версии компании, операторы, руководившие запуском, зафиксировали критическую неполадку и приняли решение взорвать ее для того, чтоб избежать возможных жертв.

Напомним, 29 октября на американском космодроме Wallops взорвалась ракета-носитель Antares, а вместе с ней и грузовой корабль, перевозивший провизию для экипажа МКС.

В NASA уверяют, что инцидент не повлияет на жизнедеятельность экипажа, поскольку на станции сохраняется большой запас воды, кислорода, продуктов и топлива. Следующий грузовик отправится на МКС в декабре.