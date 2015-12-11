Корабль "Союз" с экипажем на борту успешно приземлился в Казахстане

Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Космический корабль "Союз ТМА-17М" с международным экипажем на борту благополучно приземлился в казахстанской степи. Об этом сообщает телеканал "Москва 24". На Землю с МКС вернулись россиянин Олег Кононенко, американский астронавт Челл Линдгрен (НАСА) и японский астронавт Кими Юи.

В поисково-спасательном обеспечении посадки "Союза" приняли участие около 200 военнослужащих, 14 вертолетов Ми-8 со спецоборудованием на борту, четыре самолета Ан-12 и Ан-26 и 15 единиц автотехники, включая четыре поисково-эвакуационные машины повышенной проходимости.

Пилотируемый корабль "Союз ТМА-17М" совершил посадку

В ближайшее время Олега Кононенко самолетом перевезут в Москву, а Челл Линдгрен и Кимия Юи отправятся с Байконура на родину. Все трое космонавтов находились на орбите с 23 июля. За это время они выполнили более 50 научных экспериментов. Многие из них имели важное прикладное значение для науки, медицины и человечества в целом.

На смену им 15 декабря на МКС отправятся Юрий Маленченко (Роскосмос), Тимоти Копра (NASA) и Тимоти Пик (ЕSA).