ГИБДД привлекает тягачи, чтобы освободить МКАД от застрявших фур

Фото: ИТАР-ТАСС

Фуры, застрявшие на МКАД, вытаскивают с помощью тягачей. Их привлекают в помощь сотрудникам Госавтоинспекции, рассказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения московского управления ведомства Артем Иванов.

По его словам, основная задача инспекторов – оформлять ДТП и регулировать движение там, где ситуация осложнена.

Многокилометровые пробки, образовавшиеся на МКАД еще в четверг, сохраняются до сих пор. Многим автомобилистам пришлось ночевать прямо на магистрали, сообщает РИА Новости.

В 14.00 загруженность дорог оценивается порталом "Яндекс.Пробки" в 7 баллов из 10 возможных. Серьезные пробки в сторону Москвы сохраняются на Дмитровском шоссе, на шоссе Энтузиастов, а также на Носовихинском шоссе, северной, восточной и юго-восточной части МКАД.

Напомним, ранее в ГИБДД сообщали, что улучшить транспортную ситуацию в Московском регионе не позволяет плохая уборка областных магистралей.