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Город

29 декабря 2014, 09:32

Почти 60 съездов на МКАД могут закрыть в ходе реконструкции

МКАД дороги реконструкция ТЦ съезды

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В ходе реконструкции МКАД могут закрыть около 60 съездов, заявил Агентству "Москва" замруководителя департамента развития новых территорий и участник рабочей группы по оценке влияния градостроительной деятельности в зонах тяготения к МКАД Валерий Шкуров.

В качестве примера он привел мост в районе Волоколамского шоссе, около торгового центра "Гвоздь": "Чтобы заехать к ТЦ, машина должна войти практически под углом в 90 градусов в поворот со скоростью 30 км/ч, останавливая поток. Но еще хуже, когда машина оттуда выезжает и при этом практически останавливает движение основного потока".

Шкуров добавил, что там по документам был разрешен только съезд, а выезд был запрещен. При этом авто все равно выезжают, несмотря на знаки. По словам чиновника, таких "проблемных" съездов около 60, и они могут быть закрыты.

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Ранее M24.ru сообщало, что московскую кольцевую автодорогу ждет масштабная реконструкция. Работу над проектом по реорганизации движения на МКАД столичные власти подготовят к концу 2015 года.

По словам Шкурова, МКАД получит статус магистральной дороги категории 1Б. Сейчас кольцевая принадлежит к магистральным улицам 1-го класса, и повышение уровня даст возможность увеличить максимальную скорость на трассе (со 100 до 130 км/ч).

В первую очередь планируют переделать съезды к крупным торговым центрам. Кроме того, новый выход могут построить на Звенигородское шоссе и старую Волоколамку. Часть строительства оплатит город, часть - собственники магазинов и кафе, расположенных вдоль МКАД.

Как отметил замруководителя департамента развития новых территорий, часть средств на реконструкцию МКАД можно будет получить за счет средств, которые город получит от продажи прилегающих к дороге территорий.

Сюжет: Реконструкция МКАД

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