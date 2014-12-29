Почти 60 съездов на МКАД могут закрыть в ходе реконструкции

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В ходе реконструкции МКАД могут закрыть около 60 съездов, заявил Агентству "Москва" замруководителя департамента развития новых территорий и участник рабочей группы по оценке влияния градостроительной деятельности в зонах тяготения к МКАД Валерий Шкуров.

В качестве примера он привел мост в районе Волоколамского шоссе, около торгового центра "Гвоздь": "Чтобы заехать к ТЦ, машина должна войти практически под углом в 90 градусов в поворот со скоростью 30 км/ч, останавливая поток. Но еще хуже, когда машина оттуда выезжает и при этом практически останавливает движение основного потока".

Шкуров добавил, что там по документам был разрешен только съезд, а выезд был запрещен. При этом авто все равно выезжают, несмотря на знаки. По словам чиновника, таких "проблемных" съездов около 60, и они могут быть закрыты.

Ранее M24.ru сообщало, что московскую кольцевую автодорогу ждет масштабная реконструкция. Работу над проектом по реорганизации движения на МКАД столичные власти подготовят к концу 2015 года.

По словам Шкурова, МКАД получит статус магистральной дороги категории 1Б. Сейчас кольцевая принадлежит к магистральным улицам 1-го класса, и повышение уровня даст возможность увеличить максимальную скорость на трассе (со 100 до 130 км/ч).

В первую очередь планируют переделать съезды к крупным торговым центрам. Кроме того, новый выход могут построить на Звенигородское шоссе и старую Волоколамку. Часть строительства оплатит город, часть - собственники магазинов и кафе, расположенных вдоль МКАД.

Как отметил замруководителя департамента развития новых территорий, часть средств на реконструкцию МКАД можно будет получить за счет средств, которые город получит от продажи прилегающих к дороге территорий.