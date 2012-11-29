Движение на столичных магистралях вновь остановилось

Фото: ИТАР-ТАСС

Пробки на столичных магистралях достигли оценки в 9 баллов из возможных 10. Заторы на столичных магистралях начали образовываться после 18.00 и вскоре достигли пиковых значений.

Такая же ситуация складывалась и в утренние часы. По данным сервиса "Яндекс.Пробки", уровень пробок также достигал 9 баллов.

Сильный затор отмечается на внешней стороне МКАД, начиная от 30 километра и заканчивая пересечением с Щелковским шоссе, длина этой пробки достигает 35 километров, сообщает "Интерфакс".

Большое количество заторов отмечается и на других участках Кольцевой автодороги, а также на третьем транспортном кольце, Садовом кольце и вылетных магистралях.

На большинстве дорог автомобили движутся со скоростью не более 5-7 километров в час.

При этом, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, столичные коммунальщики и дорожники, в целом, справляются с уборкой снега. "У нас нет дорог, которые стояли бы из-за снега", - отметил градоначальник.

Мэр также рассказал, что Госавтоинспекции дано поручение максимально быстро оформлять мелкие ДТП. По его словам, общее количество таких аварий во время снегопада увеличилось на 17-18 процентов.