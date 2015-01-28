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Наземный транспорт

28 января 2015, 19:00

12 развязок на МКАД реконструируют к 2017 году

МКАД пробки наземный транспорт Андрей Бочкарев трафик строительство и реконструкция клеверные развязки

Фото: M24.ru/Михаил Колобаев

12 транспортных развязок на МКАД реконструируют до 2017 года. Три из них - на пересечении с Дмитровским, Можайским и Каширским шоссе - введут в эксплуатацию уже в этом году, сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

"Эти развязки морально и технически устарели и не справляются с возросшими автомобильными потоками. Поэтому их решено реконструировать, заменив конструкциями с направленными съездами", - заявил Бочкарев.

Речь идет о развязках типа "клеверный лист", которые заменят направленными съездами. Новый тип развязок позволяет водителям проезжать наиболее загруженные участки вылетных магистралей и МКАД без остановок.

Как реконструируют Рязанский проспект

Открытие съездов на пересечении МКАД с трассой Вешняки – Люберцы и Новорижским шоссе уже показало эффективность развязок нового типа. Средняя скорость движения транспорта значительно выросла, а пропускная способность развязок увеличилась на 20 процентов.

Ведется реконструкция развязок на пересечении кольцевой автодороги с Рязанским и Ленинским проспектами. В этом году планируется начать работы по строительству съездов с МКАД на Профсоюзную улицу.

Реконструированы будут развязки МКАД с:

  • Дмитровским шоссе
  • Рязанским проспектом
  • Бесединским шоссе
  • Каширским шоссе
  • улицей генерала Дорохова
  • Можайским шоссе
  • Молодогвардейской улицей
  • Волоколамским шоссе
  • Профсоюзной улицей
  • Ленинским проспектом

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Напомним, в октябре прошлого года Сергей Собянин открыл движение по новой эстакаде на развязке Мичуринского проспекта и МКАД. Длина новой двухполосной эстакады составляет 761 метр. Планируется, что она увеличит пропускную способность Мичуринской развязки на 20-25% благодаря тому, что развязки типа "клеверный лист" заменили направленным съездом.

Строительство эстакады стало уже третьим завершенным этапом реконструкции Мичуринской развязки. Так, в 2014 году уже открыли левоповоротную эстакаду с Мичуринского проспекта через Озерную улицу на внешнюю сторону МКАД, а также путепроводы, расположенные над МКАД.

12 сентября мэр открыл движение по развязке на пересечении МКАД и Волгоградского проспекта. Работы велись в течение полутора лет. Реконструкция развязки позволила разгрузить шоссе и юго-восточную часть кольцевой автодороги.

Сюжеты: Как живет столица Реконструкция МКАД

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