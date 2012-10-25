Грузовикам экологического класса ниже "Евро-3" запретят въезд на ТТК

Фото: ИТАР-ТАСС

Грузовикам массой более 3,5 тонн и экостандартом ниже Евро-2 запретят въезд в Москву, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

25 октября Правительство Москвы внесло поправки в закон "Об ограничении движения грузового транспорта в Москве". С 1 мая 2013 года по МКАД и в пределах МКАД будет запрещено движение грузовиков экологического класса ниже "Евро-2", а по ТТК и внутри него – ниже "Евро-3".

Также с 1 мая 2013 года по МКАД и в пределах МКАД с 7:00 до 22:00 будет запрещено движение грузового автотранспорта массой более 12 тонн, а по Третьему транспортному кольцу ограничат движение грузовиков массой более 3,5 тонн.

Грузовой автотранспорт – лидер по количеству выбросов в атмосферу вредных веществ. По данным транспортного департамента, больше половины грузовиков в столице соответствуют экостандарту "Евро-2" и ниже.