Трое мотоциклистов попали в аварию на МКАД, 1 человек погиб

Один мотоциклист погиб в результате ДТП на МКАД

На 60-м километре МКАД произошла авария, участниками которой стали трое мотоциклистов. Один байкер от полученных травм скончался.

По словам мотоциклистов, в ДТП виноват водитель автомобиля "Жигули", который остановился на трассе поменять испорченное колесо. Автомобилист не включил аварийный сигнал и не выставил на дороге специальный знак, передает телеканал "Москва 24".

Смертельные травмы получил 40-летний байкер, замыкавший колонну. На место происшествия прибыли его товарищи, которые попытались устроить "суд" над водителем "Жигулей". Испугавшись расправы, автомобилист и пассажиры легковушки, спрятались в салоне машины.

Правоохранители работают над выяснением точной причины ДТП.

Добавим, что в результате аварии в районе 60 километра внешней стороны МКАД образовалась большая пробка.