На северо-западе МКАД автомобиль после ДТП упал в Москву-реку

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В ночь с воскресенья на понедельник автомобиль упал в реку после аварии на северо-западе МКАД в Москве. Об этом Агентству "Москва" сообщили в региональном отделе ГИБДД.

Уточняется, что ДТП произошло на 68-м километре внешней стороны МКАД.

По предварительным данным, после столкновения трех авто, одна из машин упала в Москву-реку.

Как передает "Интерфакс", в результате аварии погиб молодой мужчина, а еще одна 19-летняя девушка была госпитализирована. Также отмечается, что незначительные травмы получили мужчина и женщина в возрасте 33 лет. От госпитализации они отказались.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Дальнейшая информация уточняется.