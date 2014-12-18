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18 декабря 2014, 19:21

Загруженность московских дорог в четверг вечером достигла 9 баллов

МКАД дороги Яндекс ТТК заторы трафик

Загруженность столичных дорог в четверг вечером достигла 9 баллов.

По данным сервиса Яндекс.Пробки, на внешней стороне МКАД крупный затор растянулся от Пятницкого до Минского шоссе. Затруднения также наблюдаются на участке от 101-го километра МКАД до Осташковского шоссе, а также от Калужского шоссе до Варшавки. На внутренней стороне московской кольцевой крупный затор начинается от поворота на Путилковское шоссе до Осташковской улицы. Кроме того, затруднения зафиксированы на участке от Первомайского проезда до Косинской эстакады.

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По внешней стороне ТТК относительно свободно можно проехать на отрезке от Ленинградского до Звенигородского шоссе, по внутренней - от Рижского вокзала до шоссе Энтузиастов и от Волгоградского до Рязанского проспекта.

На внутренней стороне Садового кольца свободный участок наблюдается от станции метро "Сухаревская" до Курского вокзала. По внутренней стороне без затруднений можно проехать от станции "Смоленская" до "Октябрьской".

Кроме того, заторы наблюдаются на Бульварном кольце. Свободно можно проехать лишь по Тверскому бульвару. Затруднения наблюдаются и на основных вылетных магистралях при движении в сторону области: на шоссе Энтузиастов, Ленинградском, Можайском, Варшавском шоссе, а также проспекте Мира.

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