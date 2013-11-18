Как оформить пропуск для въезда грузовиков на МКАД

Как получить пропуск для грузовика

Пропуск, предоставляющий право на въезд и передвижение грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения, можно получить через портал pgu.mos.ru. Он требуется грузовикам, масса которых превышает 12 тонн, а грузоподъемность - 1 тонну, для въезда и движения по столице с 6.00 до 22.00. Подробно о том, как оформить разрешение для въезда грузовиков на МКАД, рассказывает M24.ru.

Перед тем как приступить к оформлению пропуска необходимо подготовить документы: паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации машины, талон техосмотра и диагностическую карту, водительское удостоверение.

Подача заявления в электронном виде осуществляется в несколько шагов: заявление на оказание услуги, реквизиты правообладателя транспортного средства, сведения о ТС, маршрут перевозки, подтверждающие документы и предварительная запись.

Первый шаг:

Зайти на портал госуслуг pgu.mos.ru. Если вы уже раньше пользовались услугами на этом сайте, то необходимо зайти в личный кабинет. Если вы здесь впервые, то нужно зарегистрироваться. Понадобится указать адрес своей электронной почты, придумать пароль и выбрать контрольный вопрос. Кроме того, на финальном этапе регистрации вас попросят указать ФИО и СНИЛС, номер пенсионного страхового свидетельства. Если регистрация осуществляется юридическим лицом, понадобится электронная цифровая подпись.



Второй шаг:

Выбрать раздел "Электронные услуги", а затем "Выдача пропусков грузовикам".

Третий шаг:

Заполнить специальную форму на право въезда и передвижения грузового автотранспорта в зонах ограничения его движения. Сначала необходимо указать, сколько пропусков требуется и для каких зон:

Сначала выберите зону въезда с помощью выпадающего списка (Садовое кольцо; Третье транспортное кольцо; МКАД)

Укажите, сколько пропусков на въезд именно в эту зону вам потребуется.

Вы можете выбрать несколько зон и указать по каждой необходимое число пропусков.

Далее нужно предоставить сведения о перевозке. Видов перевозки может быть выбрано несколько. В случае если вы представляете интересы организации в качестве доверенного лица, то необходимо ввести данные доверенного лица.

Затем указываются паспортные данные на себя и на автомобиль.

Последний этап заполнения формы – добавление маршрута. Среди элементов обязательных к заполнению:

начальная точка маршрута – место, где вы пересекаете МКАД и въезжаете в город. Точка въезда может быть только одна. При указании начальной точки указывайте только улицу. Кроме того, необходимо отметить направление движения: из области

все проездные улицы, по которым будет двигаться грузовик

адрес доставки или назначения – может быть указано несколько адресов

конечная точка маршрута – место, где вы пересекаете МКАД и покидаете столицу. Она, так же, как и начальная точка может быть только одна. Указывается только улица. Обязательно надо отметить направление движения: в область

Важно добавить, что к одному транспортному средству может быть прикреплен только один маршрут.

Четвертый шаг:

На этапе "Желаемая разбивка ТС по пропускам" формируются необходимые пропуска. Выберите маршрут, по которому нужен пропуск, и транспортное средство из числа внесенных ранее, которое будет следовать по этому маршруту.

Пятый шаг:

Это заключительный этап подачи заявления – предоставление сканированных копий подтверждающих документов. Отметим, что необходимо предоставлять именно копии документов, а не фотографии.

Статус поданного заявления можно отслеживать в личном кабинете. Пропуск с правом на проезд грузового автотранспорта выдается бесплатно. Оформление годового пропуска займет 14 дней, а оформление разового разрешения займет 3 часа.