На востоке МКАД образовались многокилометровые пробки

На востоке МКАД в четверг утром образовались многокилометровые пробки - движение затруднено как по внутренней, так и по внешней стороне трассы, сообщает "Интерфакс".

На внутренней стороне стоит участок длиной более 15 км от Ярославского шоссе и до Рязанского проспекта. На внешней стороне движение затруднено от подъезда к Волгоградскому проспекту и до Щелковского шоссе. Затем следует небольшой участок с относительно высокой скоростью движения, а у развязки с Осташковским шоссе начинается новый продолжительный затор, который продолжается до Дмитровского шоссе.

О причине заторов на этом участке МКАД пока не сообщается.

Общая загруженность городских магистралей оценивается в 7 баллов ("серьезные пробки") по десятибалльной шкале аналитического центра "Яндекс.Пробки".