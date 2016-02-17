Движение в районе 37 километра МКАД восстановлено по всем пяти полосам

Движение в районе 37 километра МКАД, прерванное из-за аварии на водопроводе, восстановлено по всем пяти полосам, сообщил журналистам пресс-секретарь заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.
При этом, по его словам, аварийно-восстановительные работы на месте аварии продолжаются. Отключений потребителей от водоснабжения не было.
Напомним, прорыв трубы холодного водоснабжения произошел в среду утром на 37-м километре Московской кольцевой.
В результате значительно затруднилось движение транспорта по Кольцу от Каширского до Варшавского шоссе.
В то же время движение наземного городского пассажирского транспорта в районе чрезвычайного происшествия осуществлялось в штатном режиме.