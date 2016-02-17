Форма поиска по сайту

17 февраля 2016, 09:55

Движение транспорта на МКАД восстановлено после прорыва водоснабжения

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Движение на юге МКАД, прерванное из-за аварии на водопроводе, восстановлено. Об этом "Интерфаксу" сообщил пресс-секретарь заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

"Работы продолжаются. Движение по МКАД восстановлено по четырем полосам, еще одна полоса занята спецтехникой", – сказал Пергаменщик. Он отметил, что отключения потребителей из-за аварии в столице не было.

Напомним, прорыв трубы холодного водоснабжения произошел в среду утром на 37-м километре Московской кольцевой.

В результате значительно затруднилось движение транспорта по Кольцу от Каширского до Варшавского шоссе.

В то же время движение наземного городского пассажирского транспорта в районе чрезвычайного происшествия осуществлялось в штатном режиме.

МКАД Игорь Пергаменщик прорывы труб авария чп

