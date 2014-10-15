Москвичи решат, стоит ли высаживать цветы вдоль МКАД

Фото: m24.ru

Москвичам предлагают выбрать вариант озеленения МКАД. Горожане решат, нужно ли высаживать вдоль дороги цветники или стоит ограничиться газонами. Соответствующий опрос проходит в системе электронных референдумов "Активный гражданин".

Цветники вдоль МКАД – уже ставшее привычным украшение города. Однако некоторые специалисты считают, что клумбы необходимо переносить в другие места. Это связано с тем, что цветники часто увядают и гибнут.

Вторая проблема связана с воздействием цветников на психоэмоциональное состояние автомобилистов. Исследователи считают, что частая смена ярких объектов снижает внимательность на дороге.

Учитывая эти проблемы, горожанам предлагают решить, сохранить озеленение в прежнем виде или создать принципиально другое.

Москвичам предлагают четыре варианта:

Оставить цветники

Обустроить газоны

Это должны решать специалисты

Затрудняюсь ответить

Ранее в "Активном гражданине" вышел опрос, посвященный арт-троллейбусам. Москвичи решат, стоит ли продолжать этот проект. Ранее украшенный художниками транспорт курсировал по городу на протяжении месяца с 28 августа.

Первые арт-троллейбусы вышли в рейс на маршрут Б, который следует по Садовому кольцу. Всего расписано три машины. Авторами рисунков стали художник Дмитрий Гутов и граффити-райтеры Алексей Luka и Анатлий Akue. Троллейбусы ходили в таком виде месяц, в дальнейшем, по результатам голосования в "Активном гражданине", срок могут увеличить. Реализация проекта будет осуществляться за счет частных инвесторов.

Теперь москвичам предлагают решить дальнейшую судьбу проекта. Сначала нужно определиться, нужно ли вообще раскрашивать транспорт.