15 октября 2014, 13:52

Город

Москвичи решат, стоит ли высаживать цветы вдоль МКАД

Фото: m24.ru

Москвичам предлагают выбрать вариант озеленения МКАД. Горожане решат, нужно ли высаживать вдоль дороги цветники или стоит ограничиться газонами. Соответствующий опрос проходит в системе электронных референдумов "Активный гражданин".

Цветники вдоль МКАД – уже ставшее привычным украшение города. Однако некоторые специалисты считают, что клумбы необходимо переносить в другие места. Это связано с тем, что цветники часто увядают и гибнут.

Вторая проблема связана с воздействием цветников на психоэмоциональное состояние автомобилистов. Исследователи считают, что частая смена ярких объектов снижает внимательность на дороге.

Учитывая эти проблемы, горожанам предлагают решить, сохранить озеленение в прежнем виде или создать принципиально другое.

Москвичам предлагают четыре варианта:

  • Оставить цветники
  • Обустроить газоны
  • Это должны решать специалисты
  • Затрудняюсь ответить

Ранее в "Активном гражданине" вышел опрос, посвященный арт-троллейбусам. Москвичи решат, стоит ли продолжать этот проект. Ранее украшенный художниками транспорт курсировал по городу на протяжении месяца с 28 августа.

Первые арт-троллейбусы вышли в рейс на маршрут Б, который следует по Садовому кольцу. Всего расписано три машины. Авторами рисунков стали художник Дмитрий Гутов и граффити-райтеры Алексей Luka и Анатлий Akue. Троллейбусы ходили в таком виде месяц, в дальнейшем, по результатам голосования в "Активном гражданине", срок могут увеличить. Реализация проекта будет осуществляться за счет частных инвесторов.

Теперь москвичам предлагают решить дальнейшую судьбу проекта. Сначала нужно определиться, нужно ли вообще раскрашивать транспорт.

"Активный гражданин" - сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы. За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

