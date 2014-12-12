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12 декабря 2014, 11:44

Скорость движения на МКАД выросла за счет ограничений для грузовиков

МКАД дороги грузовики Александр Поляков трафик скорость

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

В 2014 году скорость движения на МКАД увеличилась на 4 процента по сравнению с прошлым годом. Это произошло благодаря ограничению движения грузового транспорта, сообщил журналистам замруководителя "Центра организации дорожного движения" Александр Поляков.

"Даже небольшое увеличение скорости положительно влияет на всю городскую среду. Стабилизируется дорожная ситуация, сокращается и время в пути для автомобилистов", - отметил Поляков.

По его словам, доля грузового транспорта на МКАД за год уменьшилась на один процент, а наибольший рост трафика отмечается в ночные часы. "Горожане не почувствовали увеличение грузового трафика, осложнения ситуации на дорогах удалось избежать", - резюмировал Поляков.

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Ранее отмечалось, что скорость движения на МКАД по итогам первого полугодия 2014 года увеличилась на 7 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, грузовикам массой от 12 тонн с 1 марта 2013 года запрещено въезжать на кольцевую автодорогу с 6.00 до 22.00. Но с мая по октябрь ограничение действует с 6.00 до 24.00 по пятницам, субботам, воскресеньям, а также в предпраздничные и праздничные дни.

Отметим, что в предновогодние дни загруженность дорог в Москве возрастет в среднем на треть. Это связано с возможными снегопадами, ростом количества уборочной техники и поездками за праздничными покупками.

"В декабре ожидается существенное увеличение количества транспортных средств в городе. Дорожная ситуация может заметно ухудшаться по ряду причин. Это возможность неблагоприятных погодных условий и увеличение количества поездок, связанных с сезоном покупок. Просим водителей выбирать внепиковые часы и по возможности пользоваться общественным транспортом", - пояснил первый замруководителя ЦОДД Александр Ходаков.

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