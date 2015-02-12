Съезд с Дмитровского шоссе на МКАД планируют открыть в мае

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Съезд с Дмитровского шоссе на внешнюю сторону МКАД планируют открыть в мае, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Работа по строительству этого съезда затянулась из-за необходимости переложить газопровод", - пояснил заммэра в интервью газете "Коммерсантъ".

Он отметил, что сейчас все работы согласованы с компанией "Газпром", и в мае съезд планируется открыть.

Напомним, осенью прошлого года движение запустили по новой транзитной эстакаде на Дмитровском шоссе в районе деревни Виноградово.

Ее длина составила 667 метров, ширина - 30,5 метров, по 3 полосы движения в каждую сторону.

Ранее открылись двухуровневая транспортная развязка на пересечении Дмитровского и Долгопрудненского шоссе, а также транзитная эстакада по основному ходу Дмитровского шоссе и левоповоротная эстакада на развязке с МКАД.