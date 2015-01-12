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12 января 2015, 14:15

Власти изменят нумерацию съездов с МКАД

МКАД дороги автомобили съезды Вадим Юрьев

Фото:ТАСС/Артем Геодакян

Центр организации дорожного движения планирует изменить систему навигации на МКАД в 2015 году. Об этом в интервью M24.ru заявил глава ЦОДД Вадим Юрьев.

"Мы организуем незадолго до съездов щиты, где будут указаны как номера съездов, так и магистраль, на которую они ведут", – сказал Юрьев.

По словам главы ведомства, информационные щиты позволят водителям ближе к повороту искать глазами только цифру. "Вопрос изменения навигации на МКАД мы проработаем в 2015 году", – пояснил Юрьев.

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Напомним, пилотный проект системы нумерации съездов по аналогии с километражем был введен в феврале 2014 года. Схема предусматривает нумерацию развязок магистралей с МКАД, начиная с "0 км" (Шоссе Энтузиастов) и далее по возрастающей в направлении "109 км" по часовой стрелке. Нумерация начинается от первого съезда внутренней стороны МКАД. При этом съезды в направлении центра обозначаются четными, а в направлении области нечетными цифрами.

Марина Курганская, Анатолий Федотов

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