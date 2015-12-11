Иномарка сбила двух мужчин, ремонтировавших грузовик на МКАД

Фото: Агентство "Москва"

Один человек погиб и один пострадал в автомобильной аварии на внешней стороне МКАД, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Автомобиль "Киа" двигался по внешней стороне МКАД в сторону Новорязанского шоссе. На 11 километре водитель стал обгонять по технической полосе справа поток грузовых автомобилей. В этот момент на обочине стоял самосвал КамАЗ и сцепленный с ним из-за неисправности тягач MAN, а их водители ремонтировали неисправный грузовик.

Водитель Киа поздно увидел помеху и на полной скорости врезался в заднюю часть тягача. В результате водитель MAN скончался на месте происшествия не приходя в сознание. Водитель КамАЗа от удара отлетел в овраг. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.