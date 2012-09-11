"Мосгаз" выплатит компенсации семьям трех погибших сотрудников

По предварительным данным, причиной аварии на газопроводе в Мытищинском районе могла стать бракованная труба. В результате погибли трое работников газовой службы - двое монтажников и водитель

Семьям трех рабочих, которые погибли в Москве в результате взрыва газа, выплатят по 2 миллиона рублей.

Компенсации предоставит ГУП "Мосгаз", чьими сотрудниками являлись погибшие, сообщает РИА Новости.

Напомним, ЧП произошло днем 10 сентября между Осташковским и Алтуфьевским шоссе при проведении работ на газопроводе. Взорвалась труба, находящаяся на реконструкции.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать использование бракованной трубы газопровода.

Следственный комитет РФ по Московской области возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как сообщили в пресс-службе "Мосгаза", в настоящее время предприятие сотрудничает со следствием и предоставляет все необходимые документы и пояснения по запросу следственных и надзорных органов.