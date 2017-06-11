Газовый баллон взорвался возле рынка у МКАД

Фото: m24.ru/Игорь Иванко

Газовый баллон взорвался около строительного рынка "Мельница" возле МКАД, сообщает Агенство "Москва".

Инцидент произошел на пересечении Калужского шоссе и 41 километра МКАД. Там проводились огневые работы, из-за чего произошел взрыв. Пять человек пострадали, их госпитализировали, по данным ТАСС, сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести. Состояние одного из них оценивают как тяжелое, сообщает телеканал "Москва 24".

На месте работают полицейские, выясняются обстоятельства случившегося.