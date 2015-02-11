Пропускная способность Каширского шоссе увеличилась на 20%

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В результате реконструкции пропускная способность отдельных участков Каширского шоссе увеличилась на 20%, передает Агентство "Москва" со ссылкой на руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

"Пропускная способность Каширского шоссе на отдельных участках, где раньше были проблемы, после завершения реконструкции увеличилась на 20%", - отметил Левкин.

Напомним, что в ходе масштабного ремонта трассы построены две транспортные развязки - тоннели на пересечении с проспектом Андропова и Пролетарским проспектом и разворотный тоннель на подъезде к МКАД. В итоге проезжая часть шоссе расширилась до восьми полос в двух направлениях. Кроме того, на отдельных участках построены заездные карманы для общественного транспорта. А для безопасности горожан созданы надземные пешеходные переходы.

Напомним, что реконструкция развязки на пересечении Каширского шоссе и Московской кольцевой началась в декабре 2013 года. В ходе этой реконструкции должны возвести более десяти километров дорог. Развязка, по мнению экспертов, поможет разгрузить Каширское шоссе и существенно снизить загруженность участка кольцевой дороги. В идеале это должно поспособствовать устранению заторов, увеличению скорости движения и улучшению экологической ситуации в районе развязки.

По данным руководителя департамента строительства Москвы Андрея Бочкарева, реконструкция развязки может быть закончена к осени 2015 года.