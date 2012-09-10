Трое рабочих погибли в результате взрыва газопровода на МКАД

Трое рабочих погибли в результате взрыва газопровода на северо-востоке столицы. По некоторым данным, во время ремонтных работ у одной из труб выбило заглушку

В результате взрыва сжатого воздуха на МКАД погибли три человека.

Между Осташковским и Алтуфьевским шоссе при проведении работ на газопроводе в 14.30 произошел хлопок сжатого воздуха.

Разрыв трубы произошел при опрессовке газопровода, которую проводил "Мосгаз". По данным "Интерфакс", в ходе работ у одной из труб вырвало заглушку с давлением 12 атмосфер.

Взрыв произошел на газопроводе, находящемся на реконструкции, передает РИА Новости. В результате аварии нарушений в газоснабжении не было, отключения потребителей не произошло.

Следственный комитет РФ по Московской области возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.