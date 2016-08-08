Форма поиска по сайту

08 августа 2016, 20:07

Город

Движение по внутренней стороне МКАД восстановлено

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Движение по внутренней стороне МКАД в районе станции метро "Зябликово" восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе ЦОДД.

"Центр организации дорожного движения правительства Москвы информирует, что на внутренней стороне 22 километра МКАД восстановлено движение", – говорится в сообщении.

Оно было ограничено до одной полосы из-за ДТП с участием пяти автомобилей.

Авария произошла около 16:00 на внутренней стороне Московской кольцевой, пострадали три человека. Обстоятельства произошедшего выясняют полицейские.

