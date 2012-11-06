Вводить плату за проезд грузовиков в Москве не планируют

Власти Москвы пока не планируют вводить плату за проезд грузовиков

Плату за проезд грузовиков столичные власти вводить не планируют. По словам руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, такая мера была рассмотрена чиновниками, но не нашла поддержки.

О том, что проезд для грузовиков может стать платным, ранее сообщали некоторые СМИ.

Напомним, сейчас запрещено движение грузового транспорта по центральной части Москвы с 7.00 до 22.00, а также на въезд грузовиков с массой более 7 тонн.

Кроме того, с 1 февраля 2013 года в дневное время большегрузным автомобилям запретят ездить по МКАД. А с 1 мая по МКАД будет запрещено движение грузовиков экологического класса ниже "Евро-2", по ТТК и внутри него – ниже "Евро-3".